Arisa e Vito Coppola fanno scintille: “Non siamo solo amici”

Vito Coppola ha rotto il silenzio sulla sua storia d'amore con Arisa.

Dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle sembra che prosegua a gonfie vele la liaison tra Arisa e il suo insegnante di danza, Vito Coppola. Lui ha svelato come starebbero le cose tra loro.

Arisa e Vito Coppola: l’amore

Vito Coppola ha ammesso che quella tra lui e Arisa sarebbe più che una semplice amicizia: “Non siamo solo amici, ma qualcosa di più. Siamo molto complici e abbiamo un doppio rapporto: personale, che è fortissimo e ci lega molto. Ci sentiamo tutti i giorni, poi litighiamo, facciamo pace. Come due persone che si conoscono da una vita. C’è quella confidenza che supera ogni imbarazzo”, ha ammesso.

Il ballerino ha anche riferito che, ogni volta che va a Milano, andrebbe a far visita alla cantante, che invece – a causa della sua partecipazione a Il cantante mascherato – cercherebbe di far visita a Vito a Roma ogni volta che può.

“Il nostro non è un rapporto comune”, ha fatto sapere il ballerino.

Arisa: la vita privata

Per Arisa quella con Vito Coppola è la prima storia dopo la fine della sua travagliata relazione con il manager Andrea Di Carlo, che le aveva chiesto di sposarlo. I due hanno continuato a stare insieme per quasi un anno tra frequenti tira e molla. Arisa ha espresso la sua opinione in merito a quella storia d’amore affermando:

“In amore serve aspettare, quando stai con una cantante sai che deve rispettare degli impegni.

Lui è sempre stato frettoloso, e io mi sono fatta trascinare. Gli ho spiegato che era presto per sposarsi, non sono nata per fare ciò che voleva lui”, aveva ammesso la cantante.