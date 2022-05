Arisa e Vito Coppola in crisi? “Sono in pausa di riflessione”

Arisa e Vito Coppola si sarebbero presi una pausa di riflessione. Tutto quello che c'è da sapere.

Arisa e Vito Coppola sono in crisi? Secondo indiscrezioni i due avrebbero deciso di prendersi una “pausa di riflessione” dopo un periodo di continue incomprensioni.

Arisa e Vito Coppola: la pausa

Secondo indiscrezioni Arisa e Vito Coppola avrebbero deciso di prendersi una pausa di riflessione dopo che, nell’ultimo periodo, avrebbero vissuto continui alti e bassi.

Al momento sulla questione non vi sono conferme e in tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di sapere se la cantante e il ballerino smentiranno la notizia. I due non sono ufficialmente una coppia, ma dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle non hanno fatto segreto di aver dato inizio a una liaison. Arisa ha anche ammesso di provare dei sentimenti per Vito, ma la cantante ha anche sottolineato di avere difficoltà nell’avere una relazione stabile per via della distanza e del suo lavoro.

Arisa e Vito: la verità sulla loro storia

Arisa e Vito Coppola hanno lasciato intendere di avere un rapporto speciale e molto più che una semplice amicizia. Nonostante questo i due hanno smentito di essere una coppia.

“Non stare insieme a distanza è molto difficile. Lui vuole fare la sua vita e vorrebbe che io ci fossi senza essere invadente. Ma io non sono una da strategie, quella che non ti scrive o lascia squillare a vuoto. La vita è breve”, ha dichiarato la cantante in merito alla sua storia con Vito, mentre lui ha precisato: “Non stiamo insieme.

Ci siamo fatti del bene e ancora ce ne faremo. Ci vediamo sempre e tra noi c’è un’intesa fuori dall’ordinario. Ci capiamo senza parole, basta uno sguardo. Ci piacciamo tantissimo”.