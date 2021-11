Arisa fa impazzire i fan: le foto super bollenti in reggiseno condivise sui social

Con una svolta decisamente seducente, Arisa si è mostrata in déshabillé sui social per promuovere il suo nuovo singolo Altalene

Sempre più sexy e conturbante, Arisa ha letteralmente sbalordito i fan con alcune foto super bollenti apparse sul suo profilo Instagram. La cantante lucana ha infatti trovato un espediente molto accattivante per pubblicizzare il video del suo nuovo brano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Con una lingerie rossa davvero focosa e il fisico prorompente in bella mostra, la cantante ha corredato gli scatti con alcuni versi di Fabrizio Caramagna. Tutti gli ammiratori dell’artista sono letteralmente impazziti, come si evince dai tanti commenti positivi apparsi sotto al post in questione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Arisa: la svolta provocante

Nella stessa didascalia compare anche un rimando al link nella biografia, che riporta al videoclip del nuovo pezzo di Arisa dal titolo Altalene. Realizzato in collaborazione con il duo country pop angloamericano Brown & Gary, il singolo racconta il paradosso di un rapporto adulterino fra due amanti, dove la donna si lascia sedurre e dominare da un uomo narcisista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

La svolta super sensuale di Arisa non ha mancato di sollevare anche delle critiche. Pur non essendo nuova a questo tipo di performance, l’attuale concorrente di “Ballando con le Stelle” ha infatti raggiunto livelli di provocazione davvero da capogiro. Negli scatti suddetti, la cantante appare anche sdraiata sul letto, con la mano a coprire le sinuose forme che esplodono dal reggiseno di pizzo rosso.