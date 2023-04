Arisa, nella puntata di Verissimo andata in onda domenica 9 aprile, ha parlato del suo rapporto con se stessa e di come riesce ad accettarsi e apprezzarsi per quella che è.

Arisa, la confessione a Verissimo: “Io nel non piacermi, mi piaccio”

Arisa, ospite della puntata di Verissimo andata in onda domenica 9 aprile, in collegamento dalla scuola di Amici, ha parlato del suo rapporto con se stessa, del suo ruolo di coach nella scuola di Maria De Filippi e anche del suo rapporto con il successo. “Io non mi piaccio mai. Cioè nel non piacermi però mi piaccio. Questa è una teoria mia, un processo un po’ particolare” ha confessato la cantante. Arisa ha sempre avuto un rapporto particolare con se stessa, ma con la sua spontaneità ha sempre lanciato dei messaggi positivi.

Arisa a Verissimo: “Il successo non sei tu”

Nel corso del tempo ha cambiato moltissimi look, dall’uscita di Sincerità ad oggi. Una delle cantanti italiane più amate e più versatili in assoluto, con una caratteristica che la rende ancora più apprezzata, ovvero la sua incredibile umiltà. “Per me avere successo significa fare una cosa che poi piace a tutte le persone. Il successo non sei tu, ma la cosa che fai, poi di default ha successo la persona” ha dichiarato la cantante. “Io sono diventata famosa a 26 anni, quando avevo già costruito la mia vita normale. Io in cuor mio sono ancora estetista. In realtà, c’è un’estetista che vive ancora in me” ha aggiunto Arisa.