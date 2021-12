Arisa sorprende i fan in versione Babbo Natale: il nuovo singolo

Arisa ha sorpreso i fan annunciando loro di aver preparato una sorpresa in vista del Natale.

Con il cappello di Babbo Natale sulla testa Arisa si è mostrata più sensuale che mai sui social e ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, Cioccolata Bianca.

Arisa: Cioccolata Bianca

Con un seducente bacio inviato attraverso i social, Arisa ha annunciato – per la gioia dei fan – l’uscita del suo nuovo brano, Cioccolata Bianca: “Avete già fatto l’albero? Io ancora no però vi ho preparato una buonissima “Cioccolata bianca” che è anche il titolo della mia canzone di Natale con Dj Matrix. Una piccola sorpresa per un grande Natale…”, ha annunciato entusiasta la cantante attraverso i social.

Arisa e Dj Matriz hanno lavorato insieme anche quest’estate, in occasione della canzone dedicata alla Nazionale per gli Europei di calcio, e per la cantante questo 2021 si concluderà all’insegna di alcune importanti novità (come l’attesa finale di Ballando con le Stelle, di cui è una delle concorrenti in coppia con Vito Coppola).

Arisa: i baci a Vito Coppola

Durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle Arisa si è scambiata alcuni baci appassionati con il ballerino Vito Coppola e infatti sui social si è sparsa la voce che i due stessero insieme.

La notizia è stata smentita dai due diretti interessati, che hanno precisato che tra loro esisterebbe solamente uno splendido rapporto d’amicizia. Arisa risulta dunque essere single da quando la sua storia con Andrea Di Carlo è naufragata.

Arisa e Andrea Di Carlo

Arisa è stata legata per oltre un anno al manager Andrea Di Carlo, con cui sembrava decisa a convolare a nozze. I due sono stati protagonisti di un difficile tira e molla al termine del quale la cantante ha deciso di mettere fine alla sua relazione con il manager.

Di Carlo – che era già stato sposato e ha anche dei figli – ha affermato di essersi persino ripreso l’anello di fidanzamento che aveva donato a Arisa pensando di convolare con lei a nozze.

“In amore serve aspettare, quando stai con una cantante sai che deve rispettare degli impegni. Lui è sempre stato frettoloso, e io mi sono fatta trascinare. Gli ho spiegato che era presto per sposarsi, non sono nata per fare ciò che voleva lui”, ha dichiarato Arisa al termine della loro storia d’amore.

La cantate riuscirà in futuro a trovare la persona giusta per lei?