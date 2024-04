Armando Incarnato, guadagni folli per il cavaliere di Uomini e Donne

Armando Incarnato, guadagni folli per il cavaliere di Uomini e Donne

Nel corso della stagione televisiva 2023/2024, Armando Incarnato è stato parecchio latitante da Uomini e Donne. Eppure, i suoi guadagni hanno raggiunto cifre folli ed è stato lui stesso a mostrarli sui social.

Armando Incarnato di Uomini e Donne: ecco i suoi folli guadagni

Con un video discutibile, Armando Incarnato ha mostrato i suoi guadagni ai fan. Il cavaliere di Uomini e Donne, che da mesi è assente dal programma di Maria De Filippi, si è immortalato mentre conta tante, tantissime banconote. Parliamo di vere e proprie mazzette. “25mila euro in appena tre mesi“, ha sottolineato Armando.

Armando Incarnato: 25mila euro in 3 mesi

Armando Incarnato sostiene di aver guadagnano 25mila euro in 3 mesi, poco più di 8,300 euro al mese. Come ha fatto? A suo dire, è semplicissimo: basta fidarsi delle persone giuste. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha mostrato un link ai fan e li ha invitati a provare questa nuova forma di guadagno.

Armando Incarnato: guadagno facile e sicuro

La sponsorizzazione fatta da Armando è la stessa che promuovono tanti altri influencer. Quanti frequentano i social sanno benissimo che molti personaggi sostengono di avere collaborazioni con soggetti che, in modo semplice e sicuro, fanno guadagnare un sacco di soldi. Realtà o ennesima bufala? Non possiamo affermarlo con certezza, ma se fosse tutto vero non esisterebbero più poveri.