Romans Vainsteins, ex ciclista, è stato arrestato dai carabinieri di Lecco presso l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. L’arresto è stato eseguito dai militari del Comando Provinciale di Lecco a seguito della revoca di una sospensione precedente.

Guai per l’ex campione Romans Vainsteins

Romans Vainsteins è un ex ciclista lettone che ha ottenuto una carriera di grande rilievo, specialmente nel ciclismo su strada. Il suo trionfo più grande fu la vittoria del Campionato del Mondo su strada nel 2000 a Plouay, in Francia. Questo successo lo ha consacrato come uno dei ciclisti più importanti della sua generazione, contribuendo alla sua fama internazionale.

Durante la sua carriera, Vainsteins ha corso per squadre prestigiose e ha ottenuto numerosi risultati, tra cui vittorie in importanti corse come la Vuelta a España. Ha appeso la bici al chiodo nel 2004, dopo aver militato in diverse squadre professionistiche, tra cui Vini Caldirola e Lampre. La sua carriera, purtroppo segnata da alti e bassi, lo ha visto alternare periodi di grande successo a difficoltà personali e professionali.

Romans Vainsteins e la denuncia della ex moglie

La separazione dall’ex moglie, anch’essa lettone, è stata seguita da un contenzioso legale riguardo al mancato pagamento degli alimenti per la figlia, che ha continuato a vivere con la madre prima a Bergamo e poi a Stezzano.

La denuncia, presentata nel 2012, ha portato a un processo per non aver versato il dovuto, nonostante la difesa sostenesse che gli alimenti non fossero più obbligatori dopo i 18 anni. La figlia ha richiesto circa 70 mila euro in risarcimento, e il tribunale ha condannato Vainsteins.

Arrestato Romans Vainsteins: l’ex campione bloccato in aeroporto a Bergamo

Oggi i carabinieri di Lecco, a seguito della revoca di una sospensione precedente, lo hanno arrestato appena arrivato da Riga all’aeroporto di Bergamo “Caravaggio”. Dovrà scontare una condanna di quattro mesi per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito al carcere di Bergamo.