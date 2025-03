Austin Wolf, in arresto l'attore per detenzione di materiale compromettente

Austin Wolf è un ex attore pornografico entrato alla ribalta al di fuori del settore perché è stato accusato ed arrestato per presunto possesso di materiale pedo-pornografico che avrebbe scambiato sul web con altre persone.

Austin Wolf, i motivi dell’arresto

Austin Wolf è stato arrestato dalla polizia per presunto possesso di materiale pedo-pornografico a seguito di una denuncia come riporta il sito biccy.it l’uomo è quindi comparso davanti ai giudici per la prima udienza in aula, tenutasi ormai 9 mesi fa.

E’ di poco fa però la pubblicazione delle parole che Justin Heath Smith, questo il vero nome dell’attore di film hard, ha riferito in tribunale.

L’accusa: pianificazione di rapporto con bimbo di 7 anni

L’accusa, nell’ultima seduta in tribunale, sarebbe scesa in dettaglio rispetto a quanto avrebbe compiuto l’attore con ragazzi e bambini minorenni. L’uomo avrebbe quindi avuto più rapporti sessuali con un quindicenne e “avrebbe pianificato di averne uno con un bambino di 7 anni tramite il padre del bambino” infatti il genitore sarebbe stato parte attiva per la realizzazione di questo incontro che per fortuna non è avvenuto.

La piattaforma che Wolf avrebbe utilizzato per divulgare il materiale sarebbe Telegram dove ci sarebbero “immagini e video espliciti dove sono presenti anche bambini molto piccoli”. dichiarazioni di un agente dell’FBI e riportate da Biccy.it

Austin Wolf rischia di fare 30 anni di prigione se l’ipotesi accusatoria dovesse essere considerata valida. Questo porterà sicuramente alla conclusione della sua carriera lavorativa.