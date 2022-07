Ascea, muore per un malore in spiaggia davanti agli occhi del marito

Una donna di 70 anni è stata stroncata da un malore mentre si trovava su una spiaggia di Ascea insieme al marito.

Dramma sulle spiagge di Ascea nella mattinata di domenica 10 luglio 2022, quando una donna di 70 anni è morta davanti agli occhi del marito a causa di un malore.

Donna di 70 anni muore su una spiaggia di Ascea per un arrestro cardiaco

Sembra che a stroncare la donna, che si trovava insieme al marito in uno stabilimento balneare, sia stato un arresto cardiaco. Shock tra i bagnanti che si sono trovati ad assistere alla scena.

Sul luogo il personale sanitario e i Carabinieri

Immediati, ma purtroppo inutili, i soccorsi del 118, che non hanno potuto far nulla per salvare la donna. Sul luogo sono intervenuti la Misericordia di Ascea e i Carabinieri della stazione locale e della Compagnia di Vallo, guidati dal maggiore Annarita D’Ambrosio, per indagare su quanto accaduto.

La turista veniva da Pompei

La turista veniva da Pompei, nella città metropolitana di Napoli, e si trovava ad Ascea, in provincia di Salerno, insieme al marito per trascorrere un periodo di vacanza nel Cilento.

Leggi anche: Milano, incendio in una palazzina in via Vespri Siciliani: otto persone portate in ospedale

Leggi anche: Un giorno in pretura ripercorre l’omicidio di Willy Monteiro: la surreale difesa dei fratelli Bianchi