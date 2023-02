Ascolti tv 11 febbraio: trionfo Sanremo al 66%, C'è posta per te me si prend...

Un nuovo record per Amadeus, che ha chiuso il suo Sanremo 2023 in bellezza: ben 12,2 milioni di italiani hanno seguito la finalissima della kermesse canora vinta da Due vite di Marco Mengoni, per il 66% di share.

La media registrata va dalle 21:25 all’1:59 e, di conseguenza, non comprende la proclamazione del vincitore e la lettura del messaggio del presidente ucraino Zelensky.

Male invece per la concorrenza di C’è posta per te di Maria De Filippi, che nonostante la presenza di Renato Zero aggiunta in corso d’opera ha registrato un misero 12,3% di share.

Ascolti tv del 11 febbraio: tutti i dati dell’Auditel

Con questo risultato straordinario (Amadeus ha persino battuto sé stesso, lo scorso anno la finale registrò il 65% di share) il Festival di Sanremo 2023 lascia agli altri programmi le briciole.

C’è posta per te si è “fermato” a 2.652.000 spettatori su Canale 5; su Rai 2 FBI International ha registrato l’1,92% di share e 465.000 spettatori con la prima puntata e 477.000 spettatori e il 1,95% di share con la seconda; su Italia 1 Spie sotto copertura ha ottenuto 461.000 spettatori e il 1,92 % di share; su Rai 3 L’amore bugiardo ha registrato 375.000 spettatori e l’1,58% di share; su Rete 4 Lo chiamano Bulldozer è stato visto da 497.000 spettatori per il 2,13% di share; su La7 Tut – Il destino di un Faraone ha ottenuto 188 mila spettatori e l’1% di share; infine su Nove Casamonica: Le Mani su Roma ha raccolto l’1.10% di share con 236.000 spettatori.