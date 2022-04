Ascolti tv 22 aprile, “The band” conquista la serata, ma lo scarto con “l’Isola dei Famosi” è minimo

Sul fronte degli ascolti di venerdì 22 aprile c'è stato un vero e proprio testa a testa tra "The band" e "l'Isola dei Famosi", ma Rai 1 ha superato per poco.

Tiepido debutto per “The band”, il nuovo show condotto da Carlo Conti che, pur avendo vinto nella sfida degli ascolti, non ha fatto l’exploit. Il programma di Rai 1 ha tenuto incollati al piccolo schermo 3.076.000 spettatori con uno share del 16,2%.

Segue a ruota Canale 5 con “l’Isola dei Famosi” che è il secondo programma più visto della serata di venerdì 22 aprile con uno share del 15,5% e 2.272.000 telespettatori.

Ascolti tv 22 aprile, gli altri risultati della fascia Prime Time

Il terzo programma più visto della serata è stato invece Quarto Grado su Rete 4 che ha raccolto 1.193.000 spettatori con uno share del 7.2%.

Rimane stabile Fratelli di Crozza sul Nove che è stato visto da da 1.262.000 spettatori (share 5,8%). Bene anche Rai 2 che con N.C.I.S e N.C.I.S Hawaii ha totalizzato rispettivamente il 5,1% di share (1.184.000 spettatori) e 4.6% (955.000 spettatori). Risultati simili per Rocky II su Italia 1 (4,8% share – 986.000 spettatori), Propaganda Live su La7 (4,3% share – 687.000 spettatori) e Bella Ciao – Per la Libertà su Rai 3, quest’ultimo visto da 906.000 spettatori e con uno share del 4,2% di share.

The Losers sul 20 ha riunito 460.000 telespettatori (share 2,1%). Chiudono infine Cake Star – Pasticcerie in sfida su RealTime (1,5% share – 343.000 spettatori), I delitti del BarLume su Tv8 (1,4% share – 299.000 spettatori) e Nero a Metà su RaiPremium (1,2% share e 266.000 spettatori).

I dati della fascia Access Prime Time

Rai 1 grazie a “I Soliti Ignoti – Il Ritorno” ha conquistato anche la fascia Access Prime Time segnando il 21,6% di share (4.859.000 spettatori).

Rimane stabile Striscia La Notizia che è stato visto da 3.392.000 spettatori (share 15%). Un Posto al Sole su Rai 3 e N.C.I.S su Italia 1 hanno segnato rispettivamente il 6,9% di share (1.557.000 spettatori) e il 6% di share (1.318.000 spettatori). Otto e Mezzo su La7 ha raccolto invece 1.431.000 spettatori (6,4% di share), mentre Stasera Italia su Rete 4, La Strage di Acerra – Ottobre 1943 su Rai 3 e Tg2 Post sono stati visti nell’ordine da 1.044.000 (4,8%), 951.000 (4,5%) e 976.000 telespettatori (4.3%). Infine Guess My Age – Indovina l’Età su Tv8 e Deal With It – Stai al Gioco sul Nove hanno riunito 393.000 (1.8% share) e 334.000 telespettatori (1.5%).

I risultati della fascia pre-serale

Infine la rete ammiraglia della televisione di Stato ha fatto l’en plein anche nella fascia pre-serale con L’Eredità – La Sfida dei 7 e L’Eredità che hanno raccolto davanti al piccolo schermo rispettivamente 3.254.000 (22,9% share) e 4.381.000 telespettatori (25,6% share). Come da copione Canale 5 con Avanti il Primo e Avanti un altro segue a ruota raggiungendo nell’ordine 2.150.000 (15,9% share) e 3.223.000 spettatori (19,5% share). Rai 3 ha raggiunto con il Tg Regione 2.224.000 spettatori (12,4% di share), mentre Blob ha realizzato il 3,9% di share (768.000 spettatori). Tempesta d’Amore su Rete 4 e TgLa7 Speciale sono stati visti rispettivamente da 848.000 spettatori (4,3%) e 530.000 spettatori (4%). Rai 2 con Blue Bloods e The Good Doctor è stato visto rispettivamente da 542.000 spettatori (3,4% share) e 545.000 spettatori (2,8% share). C.S.I Miami su Italia 1 ha raggiunto 494.000 spettatori (2,7% share). Infine MasterChef su Tv8 è stato visto da 248.000 telespettatori (1,4% share) e Cash or Trash – Chi Offre di Più? è stato raggiunto da 247.000 spettatori (1,4% share).