Ascolti tv di venerdì 1 ottobre 2021: nuova sconfitta per il Gf Vip

I dati relativi agli ascolti tv dei programmi della prima serata di venerdì 1 ottobre 2021 hanno decretato una nuova sconfitta per il Gf Vip

Non sembra esserci tregua per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta anche per questa nuova edizione da Alfonso Signorini, nella cosiddetta “gara” di ascolti tv, anche per la serata di venerdì 1 ottobre 2021, così come accaduto in occasione dei precedenti appuntamenti settimanali andati in onda su Canale 5, il reality dei Vip ha fatto registrare una disfatta in termini di auditel.

Ascolti tv 1 ottobre 2021: Tale e Quale vince ancora sul Gf Vip

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è ormai iniziata da diverse settimane, con dovizia di particolari, la prima puntata del reality dei “vipponi” è andata in onda il 13 settembre 2021, eppure i dati relativi agli ascolti tv degli appuntamenti settimanali che si sono susseguiti fino ad ora, sembrano segnare una continua sconfitta per il conduttore Alfonso Signorini, al timone del noto reality.

Anche nella serata dell’1 ottobre 2021, in occasione del secondo appuntamento settimanale del reality, che di norma va in onda il lunedì e il venerdì, Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti e in onda su Rai 1 ha battuto di gran lunga il reality di Canale 5, ancora una volta.

Ascolti tv 1 ottobre 2021: i dati d’ascolto del Gf Vip

Nella prima serata di venerdì 1 ottobre 2021 su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Gf Vip, Alfonso Signorini con il suo appuntamento settimanale è riuscito a conquistare il 16,9% di share, ossia l’equivalente di 2.487.000 spettatori, un dato certamente in crescita rispetto al precedente appuntamento del 24 settembre 2021, che aveva fatto registrare il 15,8% di share, ma ancora insufficiente per battere i programmi messi in gioco nel palinsesto di Rai 1, in particolare Tale e Quale Show e l’amatissima serie tv “I Bastardi di Pizzofalcone“.

Ascolti tv 1 ottobre 2021: il Gf Vip fatica a decollare in termini di auditel

Nonostante la puntata di venerdì 1 ottobre 2021 del Gf Vip sia stata animata da moltissimi dibattiti, polemiche e scontri tra gli inquilini della casa più spiata d’Italia, a distanza di qualche settimana dall’inizio del reality, è ormai chiaro che in termini di ascolti il reality di Signorini fatica non poco a decollare e pare non sia ancora riuscito del tutto a convincere il pubblico.

Non resta che attendere i prossimi appuntamenti per scoprire se la situazione cambierà o resterà immutata, nel frattempo non è da escludere l’inclusione di alcuni colpi di scena nelle prossime puntate di Gf Vip da parte di Signorini, al fine di alimentare la curiosità dei telespettatori e incrementare gli ascolti tv, che certamente nella precedente edizione erano più alti rispetto a quelli dell’edizione corrente.