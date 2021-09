Ascolti tv di lunedì 20 settembre 2021: Rai Uno supera il Gf Vip

La sfida in termini di ascolti tra la fiction di Rai 1 e il reality di Canale 5 è andata a vantaggio della tv di Stato: i dati share di lunedì 20 settembre

Nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5, con I bastardi di Pizzofalcone sulla prima rete della tv di stato e il Grande Fratello Vip sulla rete ammiraglia di Mediaset. Chi ha dunque vinto il match degli ascolti tv di lunedì 20 settembre 2021? Secondo i dati Auditel relativi alla prima serata, ecco le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Gli ascolti Auditel confermano

La nuova stagione della fiction I bastardi di Pizzofalcone, che vede come protagonisti Alessandro Gassman e Greta Scarano, ha appassionato quasi quattro milioni e mezzo di telespettatori, con uno share pari al 21.8%. Il Gf Vip 6 su Canale 5 ha invece incuriosito poco più di due milioni e mezzo di utenti, con uno share dell’17.5%. Ecco dunque prevaricare inesorabilmente la proposta della Rai rispetto a quella del Biscione, nonostante il televoto al fulmicotone tra Tommaso Eletti e Francesca Cipriani.

Intanto su Rai 2 Jumanji, pellicola del 2017, ha coinvolto quasi 870.000 spettatori. Presa Diretta su Rai 3 ha invece attirato l’attenzione di un milione e quattrocentomila spettatori circa. Su Rete 4 l’approfondimento d’attualità di Quarta Repubblica con Nicola Porro ha visto 788.000 spettatori, mentre il film Attacco al potere 3 su Italia 1 ha tenuto col fiato sospeso 1.474.000 spettatori.

Su Rai 1 si confermano molto seguiti anche i programmi pomeridiani Oggi è un altro giorno, Il paradiso delle signore e Tutti a scuola.

Canale 5 detiene invece lo scettro dell’interesse con una ricca proposta comprendente Beautiful, Una vita, Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi, la striscia quotidiana del Gf Vip, Love is in the air e Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso.