Gf Vip, Raffaella Fico sul periodo buio con Balotelli: “Mi cacciò di casa quando seppe che ero incinta”

Incalzata da Alfonso Signorini, Raffaella Fico ha rivelato alcuni dettagli del triste momento passato con il bomber bresciano

Nella diretta di lunedì 20 settembre, Alfonso Signorini ha dedicato un momento importante del Grande Fratello Vip a Raffaella Fico. Già protagonista dell’ottava edizione nella versione classica del reality, la splendida modella ha dapprima commentato alcune immagini che la vedevano appunto durante quella sua prima esperienza in tv.

Poi il discorso si è spostato sulla sua storia d’amore con Mario Balotelli e l’arrivo della piccola Pia.

Raffaella Fico parla di Mario Balotelli

Ovviamente la showgirl partenopea si è commossa ricordando quel periodo della sua vita, caratterizzato purtroppo da parecchi momenti più bui. Ricordando di aver conosciuto il bomber bresciano da giovanissima, quando aveva solo 21 anni, Raffaella Fico ha dunque ripercorso il periodo di quando scoprì di essere rimasta incinta.

L’arrivo di Pia avrebbe infatti dovuto rappresentare un momento di gioia, ma non fu affatto così.

All’epoca Mario viveva a Londra, poiché giocava nel Manchester City. Quando seppe della gravidanza della sua compagna cambiò idea sul loro progetto di allargare la famiglia. Non solo: la Fico ha rivelato che Balotelli la cacciò di casa e anche quando prese un aereo per andare da lui a Londra, si vide chiudere la porta in faccia, chiamando addirittura la polizia.

Oggi per fortunata la situazione è nettamente migliorata e Raffaella e Mario vanno d’accordo, anche e soprattutto per il bene della loro bambina. Come ha sottolineato anche Signorini, il calciatore è molto cambiato e ama a dismisura sua figlia Pia.