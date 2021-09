Gf Vip: la confessione inaspettata di Tommaso Eletti durante la notte

Dopo la puntata di lunedì 20 settembre, Tommaso Eletti ha svelato un segreto inaspettato: la verità sul passato del giovane gieffino

Dopo la puntata in diretta di lunedì 20 settembre 2021, nella Casa del Grande Fratello Vip è successo di tutto. Gianmaria Antinolfi ha minacciato di lasciare il reality, sostenendo di voler querelare Soleil Sorge. Quest’ultima, per tutta risposta, ha vociferato di un segreto del suo ex, pronto a essere svelato alle telecamere.

Come se non bastasse, anche Tommaso Eletti ha fatto una confessione del tutto inaspettata. Parlando con Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, il 20enne romano ha infatti ammesso senza problemi di capire le sue passate dipendenze in quando anche lui ha avuto esperienze simili. L’ex volto di Temptation Island ha anche confessato di essere stato in un noto centro di recupero capitolino per risolvere il suo problema.

Anche Tommaso Eletti ha avuto problemi di droga… #GFVIP — I 3 MOSCHETTIERI (@MOOSCHETTIERI) September 21, 2021

Tommaso Eletti svela il suo segreto

“Perché secondo te sono mezzo matto? Ho avuto anch’io problemi con la droga. No, non si tratta della polvere, altrimenti non stavo qui. Parlo di canne, ma tante, proprio tantissime. Sono stato tanto sotto, non avevo più una vita”. Così ha dunque raccontato Tommaso, che ha poi detto di essere stato chiuso in comunità, ma che fumava pure lì. Intanto il giovane gieffino continua a manifestare il desiderio di tornare a casa, non sentendosi a proprio agio “chiuso dentro un posto”.

Come ormai un grande classico nella storia del programma, la minaccia di abbandono diventerà realtà?