Tale e Quale Show, Carlo Conti cambia copione con Loretta Goggi: Simone Montedoro-Celentano canta "Una carezza in un pugno" e i due ballano il lento

Al Tale e Quale Show un commosso Carlo Conti cambia copione, con Loretta Goggi che è stata protagonista di diversi momenti ad alto impatto emotivo che hanno “stravolto” benevolmente il canovaccio dell’ultima puntata. E si è partiti subito con le emozioni, emozioni innescate dalla commozione che la Goggi ha provato dopo l’esibizione di Simone Montedoro.

Durante la puntata dello show serale su Rai Uno l’attore ha infatti cassato il personaggio di Franco Califano e tirato fuori dal cilindro un “gigante” che ha scatenato nella Goggi un armarcord vorticoso: Adriano Celentano.

Conti cambia copione con Loretta Goggi: tutta colpa “di Celentano”

Una terza puntata all’insegna dei lagrimoni dunque, con gli occhi della Goggi che ad un cenrto punto si sono fatti umidi e con la telecamera che ha ripreso quel momento così spontaneo e bello.

Ma perché la grande cantante nonché showgirl ed imitatrice si è commossa? Perché Montedoro ha cantato una canzone che è legata indissolubilmente agli anni “migliori” di Loretta, Una Carezza in un pugno. Ha commentato la Goggi infatti tra le lacrime: “Questo brano è stato il mio primo lento”.

Carlo Conti cambia copione con la Goggi e le fa ballare “Una Carezza in un pugno” con Montedoro versione Molleggiato

E il momento è stato così bello che a Conti non è restato altro da fare che surfare l’onda e cambiare il copione invitando la giudice al centro del palco per un altro lento con “Celentano” e sul refrain di quelle strofe iconiche “A mezzanotte sai / Che io ti penserò / Ovunque tu sarai, sei mia”.

Il mazzo di fiori di Conti che cambia copione con Loretta Goggi

E non è stato il solo momento “fuori ordinanza” della intentissima terza puntata di Tale e Quale Show: poco prima infatti Conti aveva salutato il pubblico a casa e lo studio raggiungendo Loretta Goggi ed omaggiandola con uno splendido mazzo di fiori. Perché? Per il recente compleanno della star, che ha compiuto 71 anni lo scorso 29 settembre. Una puntata “fuori dagli schemi” perciò, che si è giovata dello straordinario talento non solo dei concorranti, ma di una giudice che è di fatto icona assoluta di un certo modo di fare spettacolo, forse, a contare i suoi numerosissimi talenti, la showgirl italiana più completa di sempre.