La serata di lunedì 17 aprile 2023 è stata ricca di programmi interessanti: dal debutto della nuova stagione dell’Isola dei Famosi alla replica de Il Commissario Montalbano. Chi ha vinto la gara degli ascolti?

Ascolti tv lunedì 17 aprile: chi ha vinto?

In termini di ascolti tv, la gara di lunedì 17 aprile 2023 è stata parecchio interessante. A vincere è stata la prima puntata della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il reality honduregno, condotto ancora una volta da Ilary Blasi, ha raccolto davanti allo schermo 2.919.000 spettatori pari al 23.33% di share. Subito dopo troviamo la replica de Il Commissario Montalbano – Gli Arancini di Montalbano, che ha interessato 3.179.000 persone, con il 16.61% di share.

Ascolti tv lunedì 17 aprile: i dati

Gli altri dati degli ascolti tv di lunedì 17 aprile 2023 non sono troppo entusiasmanti. Rai2, con il programma Napoletano? E famme ‘na pizza ha conquistato 1.824.000 spettatori, pari al 9.62% di share. Italia1 con Freedom – Oltre il Confine ha interessato 785.000 persone, con il 4.72% di share. Risultati in linea con le puntate precedenti anche per Rai 3, con Report ha segnato 1.508.000 spettatori con uno share del 7.85%, e per Rete 4, con Quarta Repubblica ha totalizzato 675.000 persone con il 4.54% di share.

Ascolti tv lunedì 17 aprile: gli ultimi della gara

Ascolti tv poco entusiasmanti per tutte le altre programmazioni delle Reti. La7 con il film Le regole della casa del sidro ha conquistato 457.000 spettatori con uno share del 2.54%. Tv8 con 007 – Casino Royale ha totalizzato 465.000 persone con il 2.7%. Canale Nove con Only Fun – Comico Show ha raccolto 444.000 spettatori con il 2.3%, mentre Canale 20 con The Rhythm Section ha registrato 311.000 spettatori con l’1.59%. Infine, troviamo: Iris con La Grande Partita – 315.000 spettatori con l’1.6% di share, Rai5 con Favolacce – 106.000 persone con lo 0.5%, Cine 34 con Renegade – Un Osso Troppo Duro – 357.000 spettatori e l’1.74% e Rai Movie con I Comancheros – 367.00 persone con l’1.81%.