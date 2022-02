Ascolti tv venerdì 25 febbraio: “Fosca Innocenti” supera “Il commissario Montalbano” nel prime time

L'assenza de "Il cantante mascherato" dovuta allo scoppio della guerra, ha ribaltato gli ascolti. Fosca Innocenti vince con il 15,7% di share.

La sospensione de “Il cantante mascherato” dovuta allo scoppio della guerra di Ucraina, ha in qualche modo spostato gli equilibri sul fronte degli ascolti televisivi. Stando a quanto emerge dai dati diffusi da Auditel relativi a venerdì 25 febbraio ad attirare il maggior numero dei telespettatori nella fascia prime time è stata la fiction “Fosca Innocenti” con protagonista Vanessa Incontrada.

Segue il Commissario Montalbano che ha “tenuto incollati” 2.813.000 telespettatori con il 13.8% di share.

Ascolti tv 25 febbraio, gli altri programmi nella fascia prime time

La terza trasmissione più seguita in questa fascia è stata Quarto Grado con l’8.8% di ascolti e 1.491.000 spettatori. Fanno un risultato simile Transporter 3 e Propaganda Live che hanno totalizzato il 5,4% e il 5,2% di share.

Fratelli di Crozza sul Nove ha toccato il 4,8% di share. Risultato di poco inferiore quello totalizzato da Rai 3 che, con il suo speciale, ha “riunito” poco meno di un milione di spettatori e il 4,5% di share. Chiudono infine NCIS e 4 ristoranti che realizzano rispettivamente il 3,7% e l’1,8% di share.

La fascia preserale

Guardando alla fascia preserale è Rai 1 ha centrare il maggior numero di spettatori con “L’eredità” (23,3%) e “L’eredità – la sfida dei 7” (19,8%).

Bene comunque anche il rivale “Avanti un altro” che totalizza il 18,8% di share e “Avanti un altro il primo”(16,5%). Segue Blob che con il 4,8% di ascolti ha comunque tenuto incollati 1.083.000 di spettatori mentre, parlando sempre di Rai3, il Tg Regione ha segnato il 12,7% di share. Fanno un risultato simile in termini di ascolti Tempesta d’Amore (3,9%) e Blue Bloads (3,5%).

Infine sotto il 3% troviamo CSI (2,7%), 4 Ristoranti (1,2%) e Little Big Italy (1%).

L’access prime time

Un’attenzione particolare va dedicata all’access prime time. In questa fascia è “Soliti Ignoti – Il Ritorno” a prendere tutto segnando con 4.837.000 telespettatori il 20.1% di share. Canale 5 con il suo “Striscia la Notizia” raggiunge il 16% di share. Fa bene anche Otto e Mezzo in onda su La7 dove gli spettatori sono stati 1.747.000 spettatori con il 7.2% di ascolti. Tornando sulle reti Rai segnaliamo che Tg2 post e “Un posto al sole fanno rispettivamente il 6% e il 6,3% di share. NCIS su Italia 1 raggiunge il 5,4%, seguito da Stasera Italia su Rete 4 (4,9%). Sotto il 2% infine troviamo Guess My Age su Tv8 con l’1,2% di ascolti e Don’t forget the Lyrics sul Nove (1,4%).

La seconda serata

Ultimo, ma non meno importante vale la pena segnalare che lo speciale del Tg1 l”assedio” è riuscito a raccogliere il 14,42% di ascolti. Seguono Julieta su Canale 5 (8,2%), Mission Impossible 3 su Italia 1 (6,5%) e Lyncoln Rhyme (6,1%). Infine Linea Notte su Tg3 segna il 3,97% di ascolti mentre Belve ha riunito 416.000 di telespettatori con il 2.73%.