Doc 2, salta la puntata del 24 febbraio: i dettagli

Doc 2, salta la puntata del 24 febbraio: la guerra in Ucraina stravolge i palinsesti.

Cambio di programmazione per Rai1. A causa della guerra scoppiata in Ucraina per mano della Russia, il primo canale della televisione di Stato annulla la messa in onda di Doc Nelle tue mani 2. Vediamo cosa verrà trasmesso al posto della fiction con protagonista Luca Argentero.

Doc 2: salta la puntata del 24 febbraio 2022

Con un comunicato stampa, la Rai ha annunciato un cambio di programmazione per la serata di giovedì 24 febbraio 2022. A causa della guerra scoppiata in Ucraina per volere della Russia, il primo canale della televisione di Stato ha deciso di annullare la messa in onda della fiction Doc Nelle tue mani 2.

“Cambio di Programmazione Prima Serata Rai1 – 24 febbraio. La fiction Doc nelle tue mani 2 non andrà in onda.

Tutti gli aggiornamenti sulla crisi in Ucraina alle 21.25 con Speciale TG1“, si legge sul comunicato diffuso da Viale Mazzini.

Al posto di Doc 2 uno Speciale TG1

Come accaduto nel corso della mattinata di giovedì 24 febbraio 2022, quando Storie italiane di Eleonora Daniele ha lasciato spazio ad uno speciale sulla guerra in Ucranina, anche per la prima serata è previsto un approfondimento di questo tipo. Al posto di Doc 2 andrà in onda uno Speciale del TG1.

Quando torna in onda Doc 2?

Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, Doc Nelle tue mani 2 torna in onda giovedì 3 marzo 2022. Molto probabilmente, anche se la situazione in Ucraina dovesse aggravarsi, Rai1 concederebbe altre serate a speciali di approfondimento, lasciando alla fiction la possibilità di andare in scena.