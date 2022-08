Asia Argento in vacanza con il campione MMA Michele Martignoni: la passione è ben visibile.

Asia Argento, single da diverso tempo, potrebbe aver ritrovato l’amore con Michele Martignoni. Campione di MMA, ha 26 anni, ovvero 20 anni meno dell’attrice. Dagli scatti postati sui social traspare una grande complicità.

Asia Argento: esplode la passione con Michele Martignoni

Dopo la lunga relazione con Anthony Bourdain e il flirt lampo con Fabrizio Corona, Asia Argento è rimasta single per parecchio tempo. Adesso, però, potrebbe finalmente aver ritrovato l’amore. L’attrice e regista ha condiviso su Instagram una serie di scatti che la ritraggono con Michele Martignoni, campione di MMA. I due stanno trascorrendo le vacanze insieme e tra loro sembra esserci parecchia sintonia.

Asia Argento e Michele Martignoni sono una coppia?

Non sappiamo se Asia e Michele siano una coppia oppure semplici amici, ma gli scatti condivisi dalla Argento mostrano un certo feeling. Nello specifico, ad aver attirato l’attenzione dei fan, è una fotografia in cui si vede la mano di Martignoni appoggiata sull’interno coscia dell’attrice. Conferme a parte, tra i due c’è grande complicità e la figlia di Dario appare felice: ai seguaci più accaniti basta questo.

Chi è Michele Martignoni?

Michele “Titi” Martignoni ha 26 anni ed è un campione di MMA. Nel mondo delle arti marziali miste è conosciuto anche con il soprannome The Italian Thunder, ovvero La Tempesta Italiana. Questo nomignolo gli è stato dato dopo che ha battuto un avversario in soli 7 secondi. Non solo, grazie a questa impresa dietene il record della vittoria più veloce nella storia della MMA. “Le sciocchezze fanno la perfezione, e la perfezione non è sciocchezza“, ha scritto Michele nella sua bio Instagram.

Sarà l’uomo giusto per Asia? Staremo a vedere.