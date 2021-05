Asia Argento ritorna su Fabrizio Corona: il contenuto dei telegrammi dal carcere

Asia Argento ha deciso di raccontare nel dettaglio il legame che ancora la unisce all’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona

In una lunga intervista a “Chi”, Asia Argento ha deciso di spiegare nel dettaglio quale rapporto la leghi ancora oggi a Fabrizio Corona, con il quale ebbe un flirt diversi mesi fa. L’attrice ha ricordato peraltro il momento in cui venne a sapere del prelevamento assai chiassoso dell’ex fotografo dei Vip da parte delle forze dell’ordine.

Asia Argento racconta il suo rapporto con Corona

Asia Argento ha dunque confermato che Fabrizio Corona è un uomo molto importante nella sua vita, precisando come il suo ultimo arresto sia stato per lei spiazzante.

“Gli mandavo un telegramma al giorno in cella”, ha poi aggiunto la nota figlia d’arte, dicendosi infine sollevata dalla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano di concedere all’ex re dei paparazzi gli arresti domiciliari. “Sarebbe stata altrimenti un’ingiustizia terribile. Sta facendo un percorso bellissimo di crescita. Sarebbe stato un passo indietro se fosse rimasto dentro”, ha chiosato infine la donna.

“Gli scrivevo di non mollare mai, ci ho creduto ed è stato un piccolo miracolo”, ha sottolineato ancora l’attrice.

Ma tra loro quale legame persiste ancora oggi? Si tratta solo di amicizia o di qualcosa di più? Sul tema la Argento ha dichiarato che il loro rapporto non è catalogabile e che “sfugge alle definizioni”. Lei stessa ha infine precisato di vivere un rapporto unico nel suo genere: “Siamo anime affini. Lui è stato con me nei momenti più duri. Averlo conosciuto per me è un bene. Sono davvero felice che esista”.