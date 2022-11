Asia Argento senza veli per festeggiare la vittoria del fidanzato: le foto

Asia Argento ha festeggiato la vittoria del fidanzato Michele Martignoni, campione di MMA, con alcuni scatti senza veli.

Asia Argento ha festeggiato la vittoria del fidanzato Michele Martignoni, campione italiano di arti marziali miste, con alcune foto molto particolari.

Asia Argento: la vittoria del fidanzato

Il giovane fidanzato di Asia Argento è un campione italiano di MMA e, nei giorni scorsi, ha conquistato la vittoria come campione del mondo nella disciplina delle arti marziali miste.

Per l’occasione l’attrice figlia di Dario Argento ha deciso di posare completamente senza veli, indossando solo il cinturone conquistato da Michele Martignoni a seguito della vittoria.

“Un mese fa il mio fidanzato diventava campione del mondo di MMA. Quella notte ho provato delle emozioni indescrivibili e contrastanti, è stata una serata indimenticabile. Sono così fiera di te e di essere al tuo fianco amore mio. Keep shining, “The belt came to Rome and it will stay here”, ha scritto l’attrice in onore del fidanzato, soprannominato The Italian Thunder.

Michele Martignoni ha 20 anni meno dell’attrice ma la differenza d’età non sembra rappresentare un problema per i due, che sui social continuano a mostrarsi felici e più affiatati che mai.

In tanti si chiedono se la loro unione sia destinata a durare e se ci saranno ulteriori sviluppi.

Il periodo buio di Asia Argento

Oggi Asia Argento sembra aver ritrovato la felicità dopo un lungo periodo buio in cui lei stessa ha ammesso di aver sofferto di dipendenze e depressione. Nel 2018 l’attrice ha dovuto fare i conti con la scomparsa di quello che allora era il suo compagno, lo chef Anthony Bourdain.