Una 58enne pugliese viene assunta come bidella dopo 37 anni: lei aveva fatto domanda quando il presidente a cui è intitolata la sua scuola era vivo

Viene assunta come bidella dopo 37 anni: aveva fatto domanda nel 1985 ma nel frattempo Marcella Primiceri era andata via dalla sua Mesagne per raggiungere la Germania. Poi è arrivata quella che Fanpage ha definito giustamente “la chiamata che meno ti aspetti”, una chiamata che è giunta ad una 58enne di Mesagne in provincia di Brindisi che in quel lavoro ormai non ci sperava più e che aveva lasciato l’Italia 9 anni fa per cercare fortuna in Germania.

Assunta come bidella dopo 37 anni

Poi però Marcella è tornata ed ora lavora come collaboratrice scolastica presso l’istituto alberghiero Sandro Pertini di Brindisi. Marcella in Puglia faceva la bracciante agricola e nel 2013 si era trasferita in carca di una vita migliore a Lippstadt, una città di poco più di 65 mila abitanti vicino Dortmund. Ha detto la donna: “Volevo dare un futuro migliore a mio figlio minore. La vita con me non è stata semplice. I problemi sono stati tanti ma non mi sono mai abbattuta riuscendomela sempre a cavare, combattendo per i miei figli”.

La chiamata che non ti aspetti dall’Italia

A marzo del 2021 le amiche della sorella della 58enne la contattano in Germania per dirle che una persona voleva parlare “con urgenza” con lei. Ha detto Marcella: “Quando mi ha chiamato mi ha riferito che ero nella graduatoria Ata come collaboratrice scolastica. All’inizio credevo mi stesse prendendo in giro ma poi mi ha messo in contatto con il sindacato”. La donna quasi non ricordava più si essersi proposta per quel lavoro ma quando ha capito che era tutto vero è tornata nella sua Mesagne.