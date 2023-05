Atalanta-Juve: cori razzisti contro Vlahovic, lui segna e sfida la curva

Ancora una volta la Serie A regala un pessimo spettacolo di razzismo, per di più in una partita di cartello come Atalanta-Juventus. I tifosi bergamaschi infatti hanno pensato bene di dedicare dei cori razzisti a Dusan Vlahovic, con l’arbitro Doveri che è stato costretto a sospendere la partita. Nel finale di gara, l’attaccante serbo ha siglato il 2-0 sfidando la curva a continuare con i vergognosi cori, e per questo si è pure rimediato un’ammonizione.

Cosa ha urlato la curva dell’Atalanta a Vlahovic

Si tratta della seconda volta in cui la curva atalantina dedica cori razzisti a Dusan Vlahovic, la prima era stata un paio d’anni fa quando l’attaccante giocava ancora alla Fiorentina. “sei uno zingaro“. Questo l’insulto più quotato rivolto al calciatore serbo.

Gasperini difende la curva, cosa ha detto l’allenatore dell’Atalanta

Incredibilmente, Gianpiero Gasperini ha deciso di difendere i propri tifosi ai microfoni di Dazn: “Il razzismo è gravissimo e va combattuto: ma, secondo me, in questo caso si tratta piuttosto di maleducazione. È rivolto a un singolo. Il razzismo è una cosa più seria“.

La scusante per i tifosi sarebbe questa secondo il tecnico: “Noi abbiamo Pasalic, Djmsiti, in passato Ilicic: avrebbero dovuto fare cori anche a loro… Condanno qualsiasi gesto di maleducazione, ma è come il coro “figlio di p..” o i “buu” anche se nella propria squadra hai giocatori di colore”.

Ennesima caduta di stile o parole giuste le sue?