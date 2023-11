ATP Finals, Djokovic sconfigge Alcaraz: il numero 1 al mondo sfiderà Sinner

Si è concluso il match tra il numero 1 al mondo Novak Djokovic e il vincitore di Wimbledon 2023, Carlos Alcaraz. A vincere in questa semifinale degli ATP Finals è il tennista serbo con il punteggio finale di 6-3, 6-2. Sarà Djokovic a sfidare (di nuovo) l’azzurro Jannik Sinner nella finale che si disputerà nella giornata di domenica 19 novembre alle ore 18.

ATP Finals, Djokovic sconfigge Alcaraz: vittoria da manuale per il numero 1 al mondo

Un’ora e 28 minuti e due set: sono bastati questi a Novak Djokovic per imporsi in semifinale contro il giovanissimo Alcaraz. Da evidenziare che la sfida è partita in sordina per il serbo che però è riuscito a recuperare alla grande, riuscendo ad annullare due palle break che erano state precedentemente assegnate ad Alcaraz. Djokovic – ricordiamo – era stata sconfitto ai gironi dallo stesso Sinner. Ci si chiede dunque: il tennista altoatesino riuscirà a raddoppiare l’impresa?

Djokovic: “I miei bambini mi hanno dato fiducia”

Nel commentare l’esito della partita, Djokovic ha dichiarato: “I miei bambini mi hanno dato fiducia, motivazioni e forza per combattere stasera. Dall’inizio sapevo che sarebbe stata una partita intensa, con Carlos è sempre così. Abbiamo giocato 4 volte negli ultimi 18 mesi, lui è uno dei tennis più completi che io abbia mai affrontato. Sono il giocatore che ha speso più tempo in campo, finire in due set è positivo. Dal break nel primo set è cambiata la partita”, sono le parole da Sky Sport.