È rimasto vittima di un attacco hacker l’ospedale universitario Luigi Vanvitelli di Napoli. È quanto comunicato dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. A seguito del colpo informatico, pare che sia stato chiesto un riscatto per la restituzione dei dati sottratti.

Attacco hacker a un ospedale di Napoli: esperti al lavoro per il ripristino dei dati

“L’azienda ospedaliera universitaria Luigi Vanvitelli di Napoli ha reso noto di essere stata vittima di un attacco informatico di tipo ransomware e che sono in corso valutazioni per definire la portata dell’attacco, oltre che la natura dei dati oggetto della violazione”. A riferirlo in via ufficiale è stata l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

L’Agenzia, a seguito dell’hackeraggio in corso, ha inviato presso il nosocomio partenopeo una squadra di esperti che si sta occupando di analizzare l’attacco informatico e sta provvedendo a ripristinare i sistemi colpiti.