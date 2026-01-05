All’alba di lunedì, l’Ucraina è stata nuovamente colpita dai bombardamenti russi, che hanno provocato la morte di due persone nella regione di Kyiv. Questo attacco avviene proprio mentre i leader europei si preparano a un summit a Parigi, nel tentativo di trovare una soluzione pacifica al conflitto in corso.

Le conseguenze dei bombardamenti

Un allerta a livello nazionale è scattato poco dopo la mezzanotte, con l’esercito ucraino che ha confermato il funzionamento dei sistemi di difesa aerea in diverse località. Nella capitale, un’installazione medica privata è stata distrutta a causa dei bombardamenti, risultando in un morto e tre feriti, secondo quanto riportato dal Servizio di Emergenza Statale di Kyiv. Le immagini pubblicate mostrano i soccorritori mentre portano via le vittime in barelle da un edificio in fiamme.

Impatto su Fastiv e altre aree

Un ulteriore attacco ha colpito la città di Fastiv, dove un uomo anziano ha perso la vita. Le esplosioni hanno anche causato interruzioni di corrente nella zona, costringendo ad attivare sistemi di emergenza per garantire acqua e riscaldamento, mentre le temperature scendevano fino a -8 gradi Celsius.

Preparazioni per il summit di pace

Questi attacchi hanno avuto luogo alla vigilia di un incontro cruciale dei leader europei a Parigi, che cercano di raggiungere un accordo su un piano di pace che, secondo Kyiv, è già pronto al 90%. Per facilitare i colloqui, i consiglieri per la sicurezza di 15 nazioni, tra cui Gran Bretagna, Francia e Germania, si sono riuniti a Kyiv nel fine settimana.

Ruolo degli Stati Uniti

Il rappresentante speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, ha partecipato ai colloqui in modalità virtuale. Tuttavia, il grande attacco militare statunitense in Venezuela avvenuto lo stesso giorno ha oscurato le discussioni in corso. Un ulteriore incontro di preparazione è previsto per lunedì con i capi di stato maggiore.

Le tensioni tra Mosca e Kyiv

Negli ultimi tempi, gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto più letale in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale hanno visto una crescente intensificazione, anche se Mosca e Kyiv rimangono distanti su questioni territoriali fondamentali per un accordo post-bellico. Attualmente, la Russia occupa circa il 20% del territorio ucraino e sta cercando di ottenere il controllo totale della regione orientale del Donbas come parte di un possibile accordo.

La posizione ucraina

Da parte sua, Kyiv avverte che cedere territori non farebbe altro che incoraggiare ulteriormente Mosca e ha dichiarato che non firmerà alcun accordo di pace che non garantisca la sicurezza di fronte a future invasioni. Mentre il paese è quotidianamente bersagliato e perde terreno, l’Ucraina ha intensificato le sue controffensive, effettuando attacchi con droni verso il territorio russo, puntando in particolare a colpire le infrastrutture energetiche che sostengono lo sforzo bellico.

Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver abbattuto droni ucraini ogni giorno del 2026, affermando di aver distrutto centinaia di essi nel fine settimana. Inoltre, il Cremlino ha diffuso un video di un drone abbattuto che, secondo le loro affermazioni, mirava alla residenza del presidente Vladimir Putin nella regione di Novgorod, aggiungendo che la proprietà non è stata danneggiata.

Diverse narrazioni sul conflitto

Kyiv ha smentito queste accuse e i suoi alleati europei hanno espresso scetticismo. Interrogato in merito, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che “qualcosa” è successo vicino alla residenza di Putin, ma dopo aver esaminato le prove, le autorità americane non hanno creduto che fosse stato un attacco diretto da parte dell’Ucraina. La Russia ha anche accusato Kyiv di aver colpito un hotel e un caffè nella parte meridionale della regione di Kherson, controllata da Mosca, uccidendo 28 persone durante una celebrazione di Capodanno, mentre l’Ucraina sostiene che si trattasse di un raduno militare.

Le tensioni persistono, con Mosca che accusa l’Ucraina di non essere sincera nei suoi sforzi per la pace, mentre Kyiv ritiene che la Russia stia tentando di compromettere l’impulso diplomatico per porre fine al conflitto. Da, la Russia ha lanciato un’invasione su vasta scala dell’Ucraina, descrivendo l’operazione come una speciale operazione militare per fermare l’espansione della NATO.