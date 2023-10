La polizia belga ha trovato questa mattina il 45enne tunisino sospettato per l’attentato terroristico avvenuto ieri sera a Bruxelles. L’uomo, al momento del ritrovamento era in un bar in cui è nato uno scontro a fuoco con gli agenti di polizia. Uno dei poliziotti è riuscito a ferirlo, mandandolo in ospedale. Dopo qualche ora di ricovero nel reparto di rianimazione, il sospettato è morto.

Attentato di Bruxelles, morto il sospetto terrorista

A darne notizia sono stati i due quotidiani belgi ‘Le Soir’ e ‘La Libre’ che spiegano come il 45enne tunisino, primo sospettato per il drammatico attentato terroristico avvenuto ieri sera a Bruxelles che è costato la vita a due cittadini svedesi, è morto in ospedale. Troppo gravi le ferite riportate dal killer nello scontro a fuoco con la polizia: inutili i tentativi di rianimazione, l’omicida non ce l’ha fatta ed è deceduto nel reparto in cui era in cura.