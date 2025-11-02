Aumento dei bombardamenti russi in Ucraina: un mese critico

Il mese di ottobre 2025 ha visto un aumento significativo degli attacchi russi contro l’Ucraina, con un numero di colpi mai registrato da inizio anno. Secondo un’analisi condotta da AFP basata su dati forniti dalle forze aeree ucraine, la Russia ha lanciato un totale di 270 missili, segnando un incremento del 46% rispetto al mese precedente.

Questo è il numero più elevato di attacchi missilistici in un singolo mese dall’inizio della pubblicazione sistematica delle statistiche nel 2025.

Impatto delle offensive russe

Le conseguenze di questa escalation non si limitano solo ai danni materiali. Gli attacchi mirati da parte di Mosca hanno portato a blackout diffusi che hanno colpito decine di migliaia di cittadini. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato la strategia russa come un tentativo deliberato di creare disordini e instabilità attraverso il bombardamento delle strutture energetiche. Durante una conferenza stampa, Zelensky ha affermato: “L’obiettivo della Russia è generare caos e esercitare pressione psicologica sulla popolazione colpendo le nostre infrastrutture energetiche e ferroviarie”.

Blackout e misure di emergenza

In risposta alle carenze energetiche, il governo ucraino ha implementato blackout programmati in tutto il paese, compresa la capitale, per gestire la situazione. Queste misure sono diventate una realtà per milioni di ucraini e rappresentano un tentativo di mantenere la stabilità nonostante l’intensificazione degli attacchi. Ogni regione ha dovuto affrontare interruzioni di corrente, creando un clima di incertezza e disagio tra la popolazione.

Le conseguenze legali e internazionali

Le azioni della Russia non sono passate inosservate a livello internazionale. Nel 2025, la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto contro alti ufficiali dell’esercito russo, accusandoli di causare danni eccessivi ai civili attraverso attacchi mirati su siti energetici. Questo riconoscimento da parte della comunità internazionale sottolinea la gravità delle aggressioni russe e la necessità di rispondere a tali violazioni del diritto internazionale.

Uso di droni e strategie di attacco

Oltre ai missili, i dati hanno rivelato che la Russia ha anche lanciato 5.298 droni a lungo raggio in ottobre, un numero che, sebbene in calo del 6% rispetto a settembre, rimane comunque vicino ai picchi storici. Questi attacchi aerei quotidiani mirano a colpire non solo le città ucraine ma anche le infrastrutture critiche, aggravando ulteriormente la situazione energetica del paese. La strategia di Mosca sembra mirare a indebolire non solo le capacità militari ucraine ma anche il morale della popolazione.

Risposta ucraina e conflitto in corso

In un contesto così difficile, l’Ucraina ha cercato di rispondere agli attacchi russi colpendo le raffinerie e i depositi di petrolio in Russia. Questo approccio mira a ridurre le esportazioni energetiche di Mosca e a generare carenze di carburante nel paese, cercando di creare una pressione interna sulla Russia. La guerra in corso ha quindi assunto una dimensione complessa, in cui le azioni militari si intrecciano con strategie economiche e psicologiche.

La situazione rimane tesa, con entrambi i lati che si preparano a ulteriori escalation. La comunità internazionale continua a monitorare gli sviluppi, sottolineando l’importanza di sostenere l’Ucraina nella sua lotta per la sovranità e la sicurezza.