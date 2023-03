Aurora Ramazzotti si sposa? Il dettaglio non è sfuggito ai fan

A pochi giorni dalla nascita del suo primo figlio Aurora Ramazzotti ha trascorso una giornata con sua madre Michelle Hunziker, che sui social ha mostrato emozionata il suo enorme pancione. In tanti hanno però notato un dettaglio che ha sollevato numerose ipotesi in rete.

Aurora Ramazzotti si sposa?

In tanti sui social hanno notato che, alla mano di Aurora poggiata sul suo pancione, è spuntato un grosso anello con brillanti. Secondo i rumor in circolazione l’anello sarebbe stato donato alla figlia di Michelle Hunziker dal fidanzato Goffredo Cerza, e potrebbe trattarsi del suo pegno d’amore per chiedere alla fidanzata di sposarlo. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e Aurora, che tra pochi giorni dovrebbe dare alla luce il suo primo figlio, al momento sembra essere presa da tutt’altro.

In tanti sui social sono curiosi di sapere se, dopo l’arrivo del loro primo bebè, lei e Goffredo annunceranno i loro fiori d’arancio. La coppia è legata ormai da moltissimi anni e durante l’estate 2022 i due hanno colto tutti di sorpresa annunciando l’arrivo del loro primo bebè, che sarà un maschietto. Al momento il nome del piccolo è ancora top secret e in tanti sono impazienti di saperne di più.