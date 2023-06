Aurora Ramazzotti dopo il parto: i cambiamenti del corpo non la spaventano, anche se i vestiti di prima non le stanno più.

Diventata mamma lo scorso 30 marzo, Aurora Ramazzotti ha parlato ai fan dei cambiamenti del suo corpo dopo il parto. La figlia di Michelle Hunziker ha ammesso che non le entrano più i vestiti, ma non per questo ama di meno il suo aspetto.

Aurora Ramazzotti dopo il parto: il corpo cambia

Lo scorso 30 marzo, Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza sono diventati genitori del piccolo Cesare. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros, dopo essersi presa qualche giorno di tempo per sé, è tornata sui social e ha mostrato il primo figlio. Nelle scorse ore, la bella Aury ha parlato con i fan dei cambiamenti del suo corpo.

La confessione di Aurora sul corpo post parto

Aurora ha esordito: “Provare un mio vecchio pantalone al giorno finché non mi entrerà, questa è la mia tecnica“. Nel frattempo, ha mostrato ai fan un suo pantalone che non si chiude più. Poi, ha proseguito:

“Vi spiego come funziona la mia mentalità: Pochi giorni dopo aver partorito, il mio cervello si è convinto che il mio corpo fosse tornato come prima. Mi sono dimenticata che due mesi fa avevo una pancia enorme. Appena ho partorito mi sono sentita rinata e non sto comprando vestiti nuovi, nonostante non mi stia davvero più niente di quelli vecchi. Tutto questo con grande serenità e accettazione del mio nuovo corpo”.

La Ramazzotti è consapevole dei cambiamenti del suo corpo, ma si accetta così com’è.

Aurora Ramazzotti: gli allenamenti post parto

Dopo il parto, Aurora ha preso consapevolezza del suo nuovo corpo. Nonostante tutto, ha intenzione di rimettersi in forma ed è tornata ad allenarsi. Ha atteso due mesi dalla nascita di Cesare e poi ha chiesto consiglio al medico. Quest’ultimo le ha dato il via libera e lei è tornata in palestra.