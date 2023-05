Un siparietto che ha fatto la gioia di Aurora Ramazzotti e ha dato sollievo ad un Cesare scatenato: il bambino fa la pipì addosso al papà e quella foto postata sui social mostra un Goffredo Cerza benevolmente attonito con la maglietta irrigata e “benedetto”, come hanno scritto alcuni utenti. La vita da mamma di Aurora Ramazzotti riserva piccole sorprese e momenti di assoluta ilarità.

Aurora Ramazzotti e Cesare che fa la pipì sul papà

E sono momenti che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non trascura di condividere sui social. Il piccolo Cesare Augusto è nato il 30 marzo scorso ma è già un protagonista assoluto delle storie Instagram della madre, dato che suo padre non è “social” come la sua amata compagna. Ad ogni modo Goffredo Cerza stavolta ha condiviso contenuti che per ogni famiglia con pargoli sono un passaggio obbligato.

I due scatti e la maglietta di Goffredo

Ci sono due foto: nella prima c’è un tenero quadretto con Aurora e Cesare, mentre nella seconda lo scatenato bambino ha appena fatto la pipì addosso a suo padre. Goffredo mostra disperato la maglietta inzuppata e i follower si scatenano con i ‘like’ e i commenti. Commenti come questo: “Ti ha benedetto”.