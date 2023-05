Essere alla moda è un’abitudine di famiglia e di certo mamma Aurora Ramazzotti non fa eccezione, perciò la figlia di Michelle Hunziker mostra i calzini del piccolo Cesare Augusto: veste già griffato. Cesare è nato poco meno di due mesi fa ma ha già tutte le caratteristiche di un mini influencer. Fanpage spiega che “né la mamma, né il papà hanno mai mostrato il suo viso sui social”, tuttavia del bambino si sa già molto, fino alla splendida collezione di mini scarpe che gli sono state regalate.

Il piccolo Cesare Augusto veste già griffato

E la stessa nonna Michelle Hunziker parla spesso di lui in tv. L’arena preferita per Cesare è Instagram, mentre mamma Aurora lo porta spesso con lei nel passeggino anche durante gli impegni lavorativi. E il nuovo accessorio iper griffato di Cesare è l’oggetto dell’ultima incursione social della figlia di Eros Ramazzotti. Con il suo new look con la frangia Aurora ha fotografato il suo bimbo mentre sgambettava.

Quanto costano i mini calzini del piccolo

E in quel frangente il bambino ha sfoggiato un accessorio all’ultima moda. Di cosa parliamo? Dei micro calzettoni di spugna firmati GCDS, celesti e decorati con l’iconico logo della Maison in bianco intorno ai polpacci. Il sito ufficiale spiega che sono venduti in set con un altro modello identico ma a contrasto al prezzo di 35 euro.