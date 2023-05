Aurora Ramazzotti indentica a Michelle Hunziker: la foto del passato

Aurora Ramazzotti ha condiviso una foto sui social in cui lei e sua madre Michelle Hunziker sono praticamente identiche.

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker: la foto sui social

Aurora Ramazzotti ha stupito tutti pubblicando in queste ore una foto in cui è ritratta anche sua madre, Michelle Hunziker, quando aveva più o meno la sua età. In tanti sono rimasti colpiti – così dalla stessa Aurora – per l’evidente somiglianza tra le due. “Oh wow questa foto di mia mamma non l’avevo mai vista!”, ha scritto la figlia di Michelle Hunzike condividendo l’immagine via social.

Il 30 marzo scorso Aurora è diventata mamma per la sua prima volta e sua madre, Michelle Hunziker, le è stata accanto durante la nascita del piccolo Cesare e durante le prime settimane dall’arrivo del bebè. Sui social la conduttrice ha scritto alcune tenere dediche nei confronti del nipote appena nato e si è detta più felice ed emozionata che mai per il suo arrivo.

Aurora Ramazzotti condivide di giorno in giorno le foto della sua quotidianità con il figlio appena nato e nei giorni scorsi è stata criticata dagli haters per essersi mostrata mentre era dall’estetista con il piccolo in braccio. Più volte Aurora ha replicato contro i leoni da tastiera.