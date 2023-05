Aurora Ramazzotti e Tiziano Ferro si sono incontrati nel backstage del concerto di Radio Italia e hanno iniziato a parlare di figli.

Aurora Ramazzotti e Tiziano Ferro, discorsi da genitori: “Parlavamo di sonno”

Aurora Ramazzotti è diventata mamma da due mesi, mentre Tiziano Ferro è papà di due bambini. Quando si sono incontrati nel backstage del concerto di Radio Italia è stato impossibile non lasciarsi andare ai tipici discorsi da genitori, come il sonno dei figli. La stessa Aurora Ramazzotti ha condiviso il momento su Instagram, commentando che “si parlava di far dormire i neonati“.

Aurora ha documentato l’incontro con Tiziano Ferro. Difficile capire esattamente cosa si stavano dicendo, perché le voci sono coperte da quella di Tananai, che cantava sul palco. Aurora, però, ha spiegato che stavano parlando di far dormire i figli. Tiziano Ferro ha voluto condividere la sua esperienza con la neomamma.

I figli di Tiziano Ferro

Tiziano Ferro e il marito Victor Allen hanno annunciato l’arrivo di Margherita e Andres alla fine di febbraio 2022. Lei aveva 9 mesi e lui solo 4. I bambini sono nati tramite maternità surrogata negli Stati Uniti, dove il cantante si è trasferito proprio per riuscire a diventare padre. Per il nuovo tour, il cantante ha rivelato di voler portare anche i figli.