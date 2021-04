Per il suo compleanno, Aurora Ramazzotti fa gli auguri a Tommaso Zorzi. I due si riavvicineranno?

Con l’occasione del compleanno dell’influencer, a distanza da un anno dal loro allontanamento, Aurora Ramazzotti scrive a Tommaso Zorzi per fargli i suoi auguri di compleanno.

Aurora fa la prima mossa e manda gli auguri a Tommaso: sarà pace?

Quando era nella casa del Grande Fratello Vip, il vincitore del reality show aveva raccontato dell’amicizia finita con la figlia di MIchelle Hunziker a causa del lockdown. In occasione del suo 26esimo compleanno, Aurora ha voluto condividere una foto insieme a Tommaso su Instagram, scrivendo parole affettuose: “Ci siamo conosciuti che eravamo dei bambini. Fuoco col fuco, una combinazione astrale, esplosiva quanto pericolosa. Chi ci conosce lo sa bene.

Me ne sono sempre fregata di quello che pensavano gli altri, non ho ma rinunciato alla nostra amicizia, scegliendola giorno dopo giorno anche quando sparivamo dalle nostre vite […] Sono qui, tu lo sai. Tanti auguri Tommy”.

La non reazione di Zorzi

Finora il vincitore del Gf Vip non ha commentato né ha ricondiviso la storia, quindi non è dato sapere come abbia accolto la dedica dell’amica. Nella giornata speciale del suo compleanno, Tommaso Zorzi ha ricevuto un bel messaggio di auguri anche dall’amico Francesco Oppini, oltre che da Aurora Ramazzotti, da cui si era allontanata nell’ultimo anno.

Sarà bastato il pensiero per tornare ad essere amici?