Aurora Ramazzotti: "Ho fatto un cesareo e non lo accettavo"

Aurora Ramazzotti si è confessata con i suoi fan e ha svelato per la prima volta di essersi dovuta sottoporre ad un cesareo.

Aurora Ramazzotti: il parto cesareo

Il 30 marzo scorso Aurora Ramazzotti ha dato alla luce il suo primo figlio, Cesare, e a seguire lei stessa ha svelato il suo sarebbe stato un parto complicato. Nelle ultime ore Aurora si è confessata con i fan dei social svelando per la prima volta di esser stata costretta a sottoporsi ad un cesareo. “Quando dico non programmate niente intendo questo, perché le cose possono cambiare da un secondo all’altro” ha spiegato, e ancora: “Cesare è nato con un taglio cesareo e in 20 minuti era sul mio petto”. Aurora ha anche affermato che desiderasse partorire naturalmente e che “Non accettava che il mio corpo non fosse riuscito a fare il suo lavoro”.

Oggi l’influencer è più felice che mai accanto al suo bambino e al suo fidanzato, Goffredo Cerza, e in tanti si chiedono se prima o poi i due convoleranno a nozze. Al momento Aurora ha specificato che il matrimonio non sarebbe tra i loro programma e ha anche aggiunto che non avrebbe pensato – almeno per adesso – di avere altri figli.