Aurora Ramazzotti: "Ho sempre odiato guardarmi allo specchio"

A poche settimane dalla nascita di suo figlio Cesare Aurora Ramazzotti si è mostrata via social con i segni del parto sul suo corpo e ha voluto dedicare un messaggio al rapporto sviluppato con se stessa e il suo aspetto estetico.

Aurora Ramazzotti: la dedica a se stessa

In passato Aurora Ramazzotti non ha fatto segreto di aver sofferto per la sua percezione di se stessa e per i continui paragoni tra il suo aspetto e quello di sua madre Michelle Hunziker. A pochi giorni dal parto Aurora ha deciso di mostrarsi in biancheria intima senza nascondere i segni della gravidanza e le smagliature e, sui social, ha dedicato un tenero messaggio al suo corpo e a quanto abbia imparato ad apprezzarlo. “Quando ero adolescente c’erano giorni in cui immaginavo un mondo senza quel riflesso, passavo ore a cercare di dimenticarmi del mio ed entravo a testa bassa nei bagni per evitare di incrociare quell’immagine”, ha scritto, e ancora: “Oggi la relazione procede a gonfie vele, oggi non gioco più a evitare quell’immagine riflessa, oggi passo tanto tempo ad osservarla. Mi racconta vita, mi ricorda dove sono stata e mi permette di immaginare dove andrò. Forse non sarà così per sempre, ma ora più che mai ho imparato ad amarla.”

Aurora è più felice che mai di essere diventata mamma del piccolo Cesare e sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla sua nuova vita accanto al suo bambino e al fidanzato Goffredo Cerza.