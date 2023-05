Aurora Ramazzotti, il figlio e il dito medio: è polemica sui social

Aurora Ramazzotti è stata bersagliata da una vera e propria bufera sui social dopo che ha postato una foto in cui suo figlio Cesare (di appena un mese) sembrerebbe fare il gesto del dito medio.

Aurora Ramazzotti: il dito medio del figlio

In queste ore in moltissimi, via social, si sono scagliati contro Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha postato una foto in cui si vede suo figlio Cesare (nato il 30 marzo scorso) seduto sul seggiolino dell’auto e intento a fare involontariamente (essendo un neonato) il gesto del dito medio.

“E una buona giornata da parte di Cesare”, ha scritto ironica Aurora nelle sue stories. In tanti sui social hanno dimostrato di non aver apprezzato il suo messaggio, e infatti c’è chi le ha scritto: “Non sono né il ceto sociale, ne un cognome popolare che ti assicurano l’educazione, l’eleganza e la classe. Tu purtroppo ne sei l’esempio!”, e ancora: “Senz’altro ti senti anche fiera di aver postato questa foto! CHE POCHEZZA!!!!! Pensavo la maternità ti avesse fatta maturare invece scurrile eri e purtroppo resti”.

Aurora replicherà alle numerose critiche indirizzate contro di lei? In tanti sui social sono curiosi di saperne di più e si chiedono se, come fatto in passato, la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti metterà a tacere i suoi detrattori.