Aurora Ramazzotti: il retroscena inaspettato sulla sua carta d'identità

Aurora Ramazzotti ha stupito i suoi fan dei social mostrando la carta d’identità di quando era bambina e svelando di avere la cittadinanza svizzera.

Aurora Ramazzotti: la cittadinanza svizzera

Aurora Ramazzotti ha sorpreso i suoi fan mostrando uno dei documenti d’identità risalenti a quando era bambina e svelando per la prima volta di avere la cittadinanza svizzera. Aurora infatti è nata in svizzera così come sua madre, la showgirl svizzera Michelle Hujnziker, e come suo figlio Cesare (venuto al mondo lo scorso 30 marzo). Aurora, pur essendo cittadina svizzera, non parla lo svizzero tedesco. A tal proposito sua madre Michelle ha confessato: “Ammetto di aver sbagliato a non trasmetterle il tedesco. Sicuramente avere avuto una spalla con cui parlare il tedesco in Italia sarebbe stato importante e, ammetto, che sarebbe stato più giusto insegnarglielo. Aurora un po’ me lo rinfaccia ancora oggi”.

Aurora è molto legata alle sue origini e infatti torna in svizzera ogni volta che può. Lei stessa ha poi ammesso di aver partorito lì suo figlio Cesare nella stessa clinica in cui sua madre aveva dato alla luce lei e le sue sorelle, Sole e Celeste Trussardi. “Ho deciso di partorire in Svizzera perché c’è una struttura che mi piaceva molto e io sono nata lì”, ha ammesso Aurora.