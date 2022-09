Aurora Ramazzotti incinta: le prime foto mostrano un pancione già ben evidente.

Anche se non l’ha ancora confermato, Aurora Ramazzotti è incinta. La figlia di Eros e Michelle Hunziker si sarebbe arrabbiata per la fuga di notizie, ma dopo il terzo mese si sarebbe rilassata. La ragazza è stata immortalata per le vie di Milano e il pancione che cresce è ben evidente.

Aurora Ramazzotti è icinta: prime foto del pancione

Dopo aver lanciato per primo la notizia della gravidanza, il settimanale Chi ha paparazzato Aurora Ramazzotti per le vie di Milano. “Le prime foto con il pancino“, scrive la rivista di Alfonso Signorini nel numero in edicola da mercoledì 14 settembre. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros indossa un paio di pantaloni e un top che lascia scoperta la pancia. Anche se la bella Aury è magra, il pancione è ben evidente.

Aurora Ramazzotti non conferma la gravidanza

La giovane Ramazzotti, stando a quanto dichiarato da Chi, dovrebbe partorire nel mese di gennaio 2023. Alfonso Signorini ha confermato che Aury è incinta, ma ha sottolineato anche che si è arrabbiata molto per la fuga di notizie. Il direttore, dal canto suo, ha confidato che non sapeva che la ragazza non avesse raggiunto ancora il terzo mese, altrimenti avrebbe atteso prima di lanciare lo scoop. Al momento, è bene sottolinearlo ancora, Aurora non ha ufficializzato la lieta novella.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti nonni per la prima volta

Mentre i fan attendono il grande annuncio da parte di Aurora, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si preparano a diventare nonni per la prima volta. Secondo Signorini sono entrambi felicissimi di vivere questa esperienza così giovani e non vedono l’ora di accogliere in famiglia il nuovo bebè.