Per Aurora Ramazzotti e il suo compagno Goffredo Cerza la famiglia si allarga. Non c’è un nuovo figlio in arrivo, ma è nato un nuovo nipotino!

Il nuovo nipotino

Ad allargare la famiglia è la nascita di Leonardo, il secondo figlio di Carolina, sorella di Goffredo, e del compagno Rosario.

Ad annunciare la gioia per l’arrivo del nuovo piccolo è proprio Aurora Ramazzotti che, sul suo profilo Instagram, condivide una foto del nipotino accompagnata dalla didascalia: “secondo cuginetto di Cesare”.

Oltre alla foto del piccolo, Aurora ha anche condiviso un’immagine della cognata che, con a fianco il nuovo arrivato, sorride a Cesare.

La gravidanza di Aurora

Aurora Ramazzotti non ha mai fatto mistero di amare i bambini. Con i follower però ha anche condiviso alcuni aspetti più sgradevoli della gravidanza, come l’aver perso un sacco di capelli. Recentemente ha infatti mostrato una ciocca cortissima dicendo: “Dopo la gravidanza è successo questo. Tutti i capelli che avevo perso, perché dopo aver partorito pensavo di diventare pelata, sono cresciuti così… Questo è il risultato di otto mesi di ricrescita.”