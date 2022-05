Aurora Ramazzotti nella bufera: “Mi sento sopraffatta e demoralizzata”

Aurora Ramazzotti è finita nel mirino degli haters dopo un suo sfogo rispetto al futuro.

Aurora Ramazzotti: bufera dopo lo sfogo

Aurora Ramazzotti si è confessata a cuore aperto con i suoi fan durante una sua “giornata no” e ha rivelato di sentirsi sopraffatta e demoralizzata verso il futuro.

“Inizio io: oggi mi sento sopraffatta, demoralizzata e impaurita. Sopraffatta da tutto ciò che succede intorno, demoralizzata dal cambiamento che naturalmente avviene ma è difficile da metabolizzare e impaurita dal futuro che a tratti sembra così incerto da farmi venire voglia di cambiare tutto”, ha dichiarato l’influencer.

In tanti si sono scagliati contro le sue parole affermando che Aurora sia una privilegiata e che, per questo, non avrebbe il diritto di esprimere le sue insicurezze difronte a chi è meno fortunato di lei.

A seguire lei stessa ha replicato: “Quando dico che bisogna ascoltare intendo proprio questo. Chi mi conosce sa che sono consapevole del mio privilegio. Ma non per questo mi si deve ridurre ad esso e svalutare ciò che sento. Non hai idea di cosa voglia dire essere me così come io non ho idea di cosa voglia dire essere te. Con la differenza che io la tua storia la rispetto, tu la mia no”.

La carriera e la vita privata

Aurora Ramazzotti ha un ottimo rapporto con i suoi genitori, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, e attualmente convive con il fidanzato, Goffredo Cerza. La giovane ha deciso di seguire le orme di sua madre Michelle Hunziker e di lavorare nel mondo dello spettacolo, e finora si è fatta conoscere e apprezzare anche dal pubblico dei social grazie alla sua spontaneità.