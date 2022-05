Aurora Ramazzotti, la confessione piccante: “Io e Goffredo? Lo facciamo 5 volte a settimana”

Aurora Ramazzotti ha svelato alcuni retroscena bollenti della sua vita sotto le lenzuola.

Aurora Ramazzotti ha fatto alcune confessioni piccanti sulla sua vita sotto le lenzuola accanto al fidanzato Goffredo Cerza.

Aurora Ramazzotti: le confessioni bollenti

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono più innamorati che mai e la figlia di Michelle Hunziker non perde occasione per svelare ai fan alcuni dettagli piccanti della sua vita intima, spesso rompendo anche qualche tabù.

Di recente Aurora ha rivelato quante volte lei e il fidanzato avrebbero rapporti intimi durante la settimana (almeno 5!) e per quanto riguarda la durata ha affermato: “Chi dice mezz’ora si fa del male da solo”. Quanto al luogo preferito in cui i due hanno fatto l’amore, Aurora non ha dubbi: “A Bali, nella jacuzzi”.

Oggi l’influencer e Goffredo Cerza sembrano essere affitati e felici e in tanti si chiedono se presto i due consacreranno il loro amore con le nozze o l’arrivo di un bebè.

Aurora Ramazzotti: l’amore per Goffredo

Aurora Ramazzotti ha svelato che Goffredo Cerza sarebbe stato il suo primo grande amore e a tal proposito ha dichiarato: “Con Goffredo non è stato un colpo di fulmine: lo vedevo bello ma non pensavo a una storia tra noi. Ora, invece, trovo magica la totale complicità che ci lega e che non ho mai vissuto con nessun altro prima. È vero, ho poche esperienze, ma Goffredo per me è la prima vera, grande, storia d’amore.

Stiamo crescendo insieme e sento che sto cambiando, sto capendo molte cose. È così che succede: quando l’amore è quello giusto stai bene, è tutto semplice.”