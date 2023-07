Aurora Ramazzotti, molto probabilmente in modo involontario, ha offeso sui social Santiago De Martino. Mamma Belen Rodriguez non ha incassato in silenzio e la figlia di Michelle Hunziker è stata costretta a fare mea culpa.

Fin da quando è venuto al mondo, Santiago De Martino è stato oggetto di insulti social sul suo aspetto fisico. E’ un bambino bellissimo, ma gli haters riescono sempre a trovare un difetto e quando non ce la fanno lo inventano. Questa volta, però, le parole poco carine rivolte a Santi sono arrivate da una persona famosa, Aurora Ramazzotti. Scherzando sui social con un amico, la figlia di Michelle Hunziker ha esclamato:

Le parole di Aurora hanno subito fatto il giro dei social e in molti si sono indignati. L’offesa è arrivata anche agli occhi di Belen Rodriguez che, via Instagram, ha replicato a tono:

La showgirl non ha fatto né il nome di Santiago, né tantomeno quello della Ramazzotti. Eppure, i fan non hanno alcun dubbio: la sua frecciatina è rivolta proprio ad Aury.

Considerando il caos creato con le sue parole e la frecciatina di Belen, Aurora si è vista costretta a fare mea culpa. Via Instagram, la Ramazzotti ha cercato di chiarire la sua posizione:

“Sento di dovere delle scuse per l’errore che ho commesso. Non era mia intenzione ferire o offendere. Ho fatto una battuta di cattivo gusto che ho detto senza pensare e ho sbagliato, era intesa come scherzo e non come commento. Ci tengo a precisare che come sorella maggiore di 4 fratellini amo molto i bimbi e trovo peraltro il bimbo di Belén e Stefano tenerissimo come tutti i bebè del mondo. Mi scuso molto sia con i diretti interessati sia con le altre persone che ho offeso senza pensarci“.