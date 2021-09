Aurora Ramazzotti torna single: dopo 3 anni l’addio a Goffredo

Aurora Ramazzotti è tornata single? Dopo 3 anni d'amore sarebbe naufragata la sua storia con Goffredo Cerza.

Amore al capolinea tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza? Secondo indiscrezioni i due, fidanzati da tre anni, si sarebbero detti ufficialmente addio.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: la fine della storia d’amore

Aurora Ramazzotti ha lasciato il fidanzato, Goffredo Cerza? I due non avrebbero trascorso insieme le vacanze a seguire né si sarebbero mostrati più insieme sui social, alimentando così le voci in merito alla loro presunta crisi sentimentale.

Al momento la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non ha confermato né smentito le voci in circolazione, ma sono in tanti a sperare di sapere presto quale sia la verità attorno alla questione. Aurora non aveva fatto segreto in passato di considerare Goffredo il suo primo grande amore: “Con Goffredo non è stato un colpo di fulmine: lo vedevo bello ma non pensavo a una storia tra noi. Ora, invece, trovo magica la totale complicità che ci lega e che non ho mai vissuto con nessun altro prima.

È vero, ho poche esperienze, ma Goffredo per me è la prima vera, grande, storia d’amore. Stiamo crescendo insieme e sento che sto cambiando, sto capendo molte cose. È così che succede: quando l’amore è quello giusto stai bene, è tutto semplice”, aveva confessato Aurora.

Aurora Ramazzotti: l’estate 2021

L’estate 2021 Aurora l’ha trascorsa a Ibiza in compagnia delle sue amiche. Tra loro vi è stata anche Paola Di Benedetto, influencer e showigirl molto legata alla figlia di Michelle Hunziker e alla sua migliore amica, Sara Daniele, con cui Aurora ha smentito di aver mai litigato.

La ragazza ha trascorso il lockdown proprio in compagnia di Sara Daniele del fidanzato Goffredo Cerza e a seguire era andata a convivere con il ragazzo a Milano.

Aurora Ramazzotti: la convivenza con Goffredo

Tutto sembrava procedere liscio come l’olio tra Aurora e Goffredo e anche durante le rispettive presentazioni in famiglia i due fidanzati sembravano essere più felici che mai. Col tempo Goffredo era riuscito a conquistare anche l’ammirazione di Eros Ramazzotti, il padre di Aurora che ha sempre avuto con lei un rapporto estremamente protettivo.

I due confermeranno la fine della loro storia d’amore? I fan sui social sono in attesa di saperne di più ma per il momento sui canali di Aurora tutto tace.