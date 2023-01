Aurora Ramazzotti vestita "come una scappata di casa": la replica

Aurora Ramazzotti ha replicato a un commento ricevuto in merito al look da lei sfoggiato via social.

Aurora Ramazzotti ha replicato via social contro chi le ha detto che il look da lei sfoggiato fosse quello di una “scappata di casa”.

Aurora Ramazzotti: la replica via social

Con ironia e solarità Aurora Ramazzotti non manca di aggiornare i fan sulla sua quotidianità e sulla sua gravidanza e in queste ore sui social si è mostrata con un look che, a quanto pare, non ha ottenuto i consensi dei fan. “Mi rendo conto di star idossando dei look ‘madre che portano i bambini a lezione di calcio per poi dirigersi a prendere un frappuccino Starbucks e a pilates’”, ha scritto in queste ore la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti mostrando come era vestita via social, e qualcuno le ha risposto: “Ma no dai noi mamme che portiamo i ragazzi a calcio non siamo vestite tutte come scappate di casa”.

Aurora con la sua solita ironia ha quindi replicato: “Mi stai dando della scappata di casa, ok”.

La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti aspetta il primo figlio insieme allo storico fidanzato Goffredo Cerza e il piccolo nascerà tra pochi mesi. Aurora e la sua famiglia sono più emozionati che mai per l’arrivo del bambino e sui social la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti non perde occasione per aggiornare i fan durante questo periodo molto speciale.

Al momento lei e il suo fidanzato non hanno ancora svelato quale sarebbe il nome scelto per il piccolo in arrivo.