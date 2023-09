Aurora Tropea replica a Gianni Sperti: "Di cosa dovrei vergognarmi?"

Aurora Tropea ha deciso di rispondere alle accuse mosse contro di lei dall’opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti.

Aurora Tropea: la replica a Gianni Sperti

Nei giorni scorsi Gianni Sperti ha criticato Aurora Tropea perché, sui social, la dama ha pubblicato alcuni scatti in cui è ritratta in abiti succinti o senza reggiseno. Lei stessa ha condiviso nelle scorse ore uno degli scatti incriminati e ha risposto: “Ma l’emancipazioni dove sta? Mi devo vergognare alla mia età di cosa? Si deve vergognare chi fa violenza sulle donne, sugli animali, sui bambini e sugli anziani, chi ruba”.

Sperti in particolare l’aveva accusata affermando: “Mi ha colpito questa foto, visto che non fai altro che puntare il dito contro tutte le donne del parterre dicendo che sono finte, tu sei la prima”. Dopo la polemica avuta con lui nello studio di UeD, Aurora Tropea ha deciso di portare a Sperti un pacchetto di zucchero, invocando una maggiore “dolcezza” nei suoi confronti.

“Invece di preoccuparti della mia dolcezza, perché non ti preoccupi di comprarti un po’ di dignità, visto quello che pubblichi su Instagram? Una donna della sua età ha pubblicato una foto nuda, in cui si copre col braccio, dove chiede agli uomini di riuscire a darle un po’ di felicità. Ti stai preoccupando di me, invece di preoccuparti di te stessa. Dovresti fermarti davanti a uno specchio e dirti: “Aurora migliora”, aveva tuonato Sperti a sua volta. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli? I fan dei social sono curiosi di saperne di più.