Il tennista spagnolo Nadal ha realizzato una rimonta incredibile, battendo l’avversario Medvedev e conquistando la vittoria degli Australian Open.

Il tennista spagnolo Rafa Nadal ha battuto Daniil Medvedev, conquistando la vittoria degli Australian Open. Nel corso di una finale slam durata 5 ore e 24 minuti, Nadal è riuscito a realizzare una rimonta incredibile chiudendo il match con un punteggio di 2-6, 6-7 (5-7), 6-4, 6-4, 7-5.

Australian Open, il trionfo di Nadal: Medvedev battuto in finale

Nella giornata di domenica 30 gennaio, si è tenuta la finale degli Australia Open che ha visto competere tra loro Rafa Nadal e Daniil Medvedev. In questa circostanza, a conquistare l’ambita vittoria del torneo, è stato il tennista spagnolo.

Il match si è concluso dopo 5 ore e 24 minuti, diventando la seconda finale slam durata oltre 5 ore dopo il primo record segnato da Nadal e Djokovic nel 2012, e si è contraddistinto per la rimonta incredibile messa in atto dal vincitore.

Il risultato dell’incontro, infatti, corrisponde al punteggio di 2-6, 6-7 (5-7), 6-4, 6-4, 7-5.

La vittoria dell’Australian Open rappresenta un evento storico per il 35enne Nadal, titolo numero 90, che diventa il primo tennista della storia a conquistare 21 Slam, superando sia Federer che Djokovic, entrambi fermi a 20.

Il risultato raggiunto dal tennista spagnolo, inoltre, è tanto più significativo in considerazione del fatto che l’atleta ha seriamente rischiato di dover annunciare il ritiro definitivo dal tennis a causa di alcune complicazioni mediche derivate dall’aggravarsi della sindrome di Muller-Weiss, della quale soffre.

La sindrome causa una seria deformazione delle ossa del piede.

Nadal e gli Australian Open

Battendo Medvedev, che vede infranto il sogno di ottenere la prima posizione del ranking mondiale superando Djokovic in caso di vittoria, Nadal ha trionfato agli Australian Open per la seconda volta, dopo il primo titolo risalente al 2009.

Tra il 2009 e il 2022, infatti, il tennista sportivo ha perso quattro finali di seguito rispettivamente contro Diokovic (per due volte), contro Federer e contro Stan Wawrinka.

In occasione degli Australian Open, Nadal ha sconfitto Medvedev per la seconda volta in una finale Slam: la prima volta fu agli USA Open di New York nel 2019.

In seguito alla vittoria agli Australian Open, Rafa Nadal ha commentato il traguardo raggiunto nel seguente modo: “È stata una delle partite più emozionanti della mia carriera, per me è stato bellissimo: un mese e mezzo fa non sapevo se sarei tornato a giocare nel tour e, adesso, sono qui. Con questa coppa. Non sapete quanto ho lottato per essere qui – e ha aggiunto –. Queste tre settimane mi resteranno nel cuore per il resto della mia vita. Un mese e mezzo fa avrei detto che sarebbe stato il mio ultimo Australian Open ma ora continuerò a dare il massimo per tornare il prossimo anno qui”.

Per quanto riguarda il match contro Daniil Medvedev, poi, il tennista spagnolo ha dichiarato: “So che è un momento difficilissimo, è un campione fantastico. Un paio di volte mi sono trovato nella sua stessa situazione ma sono certo che vincerà questo torneo almeno un paio di volte. È fantastico”.