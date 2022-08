Auto contro albero a Latina, muore un 30enne del luogo

Tragedia nella parte finale del week end e decesso all'alba di oggi: lungo un rettilineo di Latina un'auto va dritta contro albero e muore un 30enne

Tragedia della strada nel Lazio domenica 7 agosto sera ed auto contro un albero a Latina, dove muore un 30enne del luogo. I media spiegano che Marco Usai stava percorrendo via Massaro quando il veicolo ha perso aderenza fino allo schianto.

Il sinistro è avvenuto alle 21 di domenica 7 agosto lungo un rettilineo della parallela del lungomare di Latina.

Auto contro albero a Latina, un morto

La vettura alla cui guida era Marco si è schiantata contro un albero e sul posto, assieme ai soccorritori dell’Ares 118, sono intervenute pattuglie della Polizia stradale, una pattuglia del distaccamento di Aprilia e l’ausilio della Squadra Volante della Questura. Purtoppo per il 30enne pontino c’è stato poco da fare: trasportato in ospedale in condizioni disperate, l’uomo, che ad ottobre avrebbe compiuto 31 anni, è spirato alle prime luci dell’alba di oggi, lunedì 8 agosto presso l’ospedale Santa Maria Goretti.

Vani i tentativi dei medici di salvare Marco

I media spiegano che malgrado tentativi disperati i sanitari del nosocomio pontino si sono dovuti arrendere alla gravità delle ferite riportate da Marco, Il decesso dell’uomo ha gettato familiari ed amici nello sconforto assoluto. Sui social in queste ore sono apparsi numerosi messaggi di cordoglio sincero e dolore.